Можно объедаться этой пиццей и худеть: некалорийная, а на вкус не отличишь от пиццерии. Простой рецепт для правильного питания

Когда хочется пиццу, но без лишних калорий, делаю этот вариант на творожной основе — и результат приятно удивляет. Получается сытно, ароматно и очень вкусно: мягкая, нежная основа с легкой корочкой и сочная начинка с расплавленным сыром.

По вкусу — как из пиццерии, а по составу — совсем другая история: много белка, минимум лишнего.

Для приготовления понадобится: творог — 220 г, молоко 1,5% — 80 мл, яйца — 2 шт., мука — 50 г; для начинки — маслины или оливки — 70 г, помидоры черри — 100 г, легкий сыр — 50 г, ветчина из курицы или индейки — 150 г.

Творог смешивают с яйцами, молоком и мукой до однородной массы — получается густая основа. Ее выкладывают в форму, разравнивают и сверху распределяют нарезанные оливки, половинки черри и кусочки ветчины.

Завершают слоем тертого сыра. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке около 35–40 минут до румяной корочки.

