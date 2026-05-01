01 мая 2026 в 09:02

Можно объедаться этой пиццей и худеть: некалорийная, а на вкус не отличишь от пиццерии. Простой рецепт для правильного питания

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется пиццу, но без лишних калорий, делаю этот вариант на творожной основе — и результат приятно удивляет. Получается сытно, ароматно и очень вкусно: мягкая, нежная основа с легкой корочкой и сочная начинка с расплавленным сыром.

По вкусу — как из пиццерии, а по составу — совсем другая история: много белка, минимум лишнего.

Для приготовления понадобится: творог — 220 г, молоко 1,5% — 80 мл, яйца — 2 шт., мука — 50 г; для начинки — маслины или оливки — 70 г, помидоры черри — 100 г, легкий сыр — 50 г, ветчина из курицы или индейки — 150 г.

Творог смешивают с яйцами, молоком и мукой до однородной массы — получается густая основа. Ее выкладывают в форму, разравнивают и сверху распределяют нарезанные оливки, половинки черри и кусочки ветчины.

Завершают слоем тертого сыра. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке около 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом творожных язычков. Печем гору вкусняшек к кофе.

Проверено редакцией
Готовим картофельную пиццу на сковороде: простое блюдо с шикарным вкусом
Никакой раскатки и дрожжей. Заливная пицца по-венециански — пышная, нежная и готовится без хлопот
Улитки из слоеного теста на сковороде: вкусная начинка с фаршем и сырой картошкой — если мало времени, готовьте это
Беру творог и готовлю греческую калицунью — простые открытые пирожки
Беру пачку творога и грушу: от этой «пиццы» в восторге все — на подготовку 7 минут
Ольга Шмырева
