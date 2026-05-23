23 мая 2026 в 15:08

Пек обычные пирожки 10 лет, пока не попробовал это венское тесто — теперь готовлю только так

Думал, что идеальные пирожки — это миф. Пока не замесил это тесто: мягкое, эластичное, и изделия из него не черствеют несколько дней.

Ингредиенты

Опара: вода — 100 мл, сахар — 1 ст. л., дрожжи свежие — 15 г.

Основное тесто: яйца — 2 шт., молоко — 150 мл, сахар — 80 г, ванильный сахар — 10 г, соль — 0,5 ч. л., масло сливочное — 70 г, мука — 450 г.

Для пирожков: повидло густое — 200 г, масло растительное для жарки — 100 мл.

Как готовлю

Сначала делаю опару: грею воду до 38 градусов, растворяю сахар и дрожжи, оставляю на 15 минут — должна появиться пенная шапка, иначе дрожжи хреновые, бери новые. В миске смешиваю яйца, теплое молоко, сахар, ваниль и соль, добавляю опару. Вливаю растопленное масло, затем частями всыпаю муку.

Важно вымешивать тесто минут 10–15 до гладкости и блеска, оно должно легко отлипать от рук. Оставляю в смазанной маслом миске под пленкой на 1,5 часа, пока не вырастет вдвое. Обминаю, делю на куски, формирую пирожки с повидлом, даю отдохнуть 40 минут и жарю на растительном масле до румяной корочки. Выходят воздушные, как облака.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Венское тесто — это магия: пока месил, думал, что переборщил с маслом, но пирожки вышли такими нежными, что жена съела половину противня, пока я чистил духовку. Текстура — как облако, ни одной сухой крошки. Советую подавать с пылу с жару, посыпав сахарной пудрой, но на второй день они все равно остаются мягкими — проверено на соседях, которые пришли на запах.

Дмитрий Демичев
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

