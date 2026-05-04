Яблочно-творожные лепешки: рецепт с измерениями в стаканах и ложках — на завтрак и перекус

Яблочно-творожные лепешки — это нежные, сочные и ароматные толстые блинчики, идеальные для завтраков и перекусов. Мягкий творог, яблоки и ваниль создают удивительное сочетание, а кефир делает тесто особенно воздушным.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г творога (1 стакан), 2 яйца, 100 мл кефира (0,5 стакана), 2 ст. л. сахара, 1 яблоко, 150 г муки (1 стакан), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, кефир, сахар, соль и ванилин, перемешайте. Яблоко натрите на крупной терке, добавьте в тесто. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя толстые лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

