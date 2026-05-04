День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 07:31

Беру ломтик колбасы и кладу между двумя тостами — выпекаю в духовке, не жарю: рецепт на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тосты для завтрака или перекуса без жарки — это очень вкусный бутерброд, который внутри мягкий, а снаружи хрустящий.

Батон, пропитанный яйцом, с ветчиной и расплавленным сыром внутри запекается в духовке, получается сытным и ароматным.

Для приготовления понадобится (на 2 порции): 4 ломтика батона, 2 ломтика ветчины, 2 ломтика твердого сыра, 20 г сливочного масла, 2 яйца, 30 г сыра для посыпки.

Рецепт: ломтики батона смажьте сливочным маслом с одной стороны. На два ломтика (маслом вниз) положите ветчину и сыр, накройте вторыми ломтиками (маслом вверх). Яйца взбейте вилкой. Обмакните каждый бутерброд в яйцо с двух сторон.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как вместо глазуньи и сырников приготовить яичницу с творогом.

Проверено редакцией
Читайте также
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
Общество
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Общество
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
Общество
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
Общество
рецепты
завтраки
тосты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.