Беру ломтик колбасы и кладу между двумя тостами — выпекаю в духовке, не жарю: рецепт на завтрак

Беру ломтик колбасы и кладу между двумя тостами — выпекаю в духовке, не жарю: рецепт на завтрак

Тосты для завтрака или перекуса без жарки — это очень вкусный бутерброд, который внутри мягкий, а снаружи хрустящий.

Батон, пропитанный яйцом, с ветчиной и расплавленным сыром внутри запекается в духовке, получается сытным и ароматным.

Для приготовления понадобится (на 2 порции): 4 ломтика батона, 2 ломтика ветчины, 2 ломтика твердого сыра, 20 г сливочного масла, 2 яйца, 30 г сыра для посыпки.

Рецепт: ломтики батона смажьте сливочным маслом с одной стороны. На два ломтика (маслом вниз) положите ветчину и сыр, накройте вторыми ломтиками (маслом вверх). Яйца взбейте вилкой. Обмакните каждый бутерброд в яйцо с двух сторон.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как вместо глазуньи и сырников приготовить яичницу с творогом.