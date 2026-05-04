04 мая 2026 в 09:35

Мини-пицца в лепешке за 10 минут: начинка из индейки и сыра и щедрая шапка моцареллы. Для быстрых завтраков

Это гениально простой рецепт сытного и красивого завтрака, который готовится буквально на раз-два. Никакой возни со сковородкой, никакого масла — просто сложил треугольники и отправил в аэрогриль.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые лепешки-треугольники с тягучей сырной начинкой внутри, сочными ломтиками индейки или колбаски, свежими помидорками и расплавленной моцареллой сверху. Такая горячая закуска напоминает мини-пиццу или итальянские панини, но готовится в разы быстрее и получается даже вкуснее — более хрустящей и сырной.

Эти треугольнички идеальны для быстрого завтрака перед работой, для перекуса на учебу или вместо надоевших бутербродов. Гости и дети будут в восторге, а вы потратите всего 10 минут.

Для приготовления вам понадобится: 3 тонкие лепешки (лаваш или тортильи), 6 ломтиков индейки или колбасы, 6 ломтиков сыра (любого твердого), свежие помидорки черри или обычные, тертая моцарелла для посыпки. Каждую лепешку разрежьте на 2 половинки или сразу на треугольники (в зависимости от формы). На половинку лепешки выложите ломтик индейки, ломтик сыра, пару кружочков помидора. Накройте второй половинкой лепешки, чтобы получился треугольник. Всего у вас получится 6 треугольников. Выложите их на пергамент на решетку аэрогриля или противень. Сверху каждый треугольник щедро посыпьте тертой моцареллой. Готовьте в аэрогриле при 180 °C 10 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра. Подавайте горячими — они разлетаются за секунду.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

рецепты
завтраки
конвертики
кулинария
Мария Левицкая
