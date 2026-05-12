День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 10:00

Лаваш, 4 минуты — и готовы хрустящие конвертики с яйцом и зеленью: нежнее и вкуснее омлета. Завтрак из серии «Хозяйка отдыхает»

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт быстрого завтрака для тех, кто любит сытно и вкусно поесть, но не хочет стоять у плиты. Никакой возни — просто нарезал лаваш, выложил начинку, свернул и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные конвертики с золотистой корочкой и нежнейшей, сочной начинкой из яиц, расплавленного сыра и свежей зелени. Лаваш становится хрустящим как чипс, а внутри — горячий яичный сюрприз с тягучим сыром. Они намного интереснее обычного омлета и готовятся в два раза быстрее.

Такой завтрак идеален для всей семьи — дети едят с удовольствием, взрослые ценят скорость и вкус. Конвертики можно брать с собой на работу, перекусывать на учебе или подать с супом вместо хлеба.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3 яйца, 100 г твердого сыра, пучок зеленого лука и укропа, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Яйца сварите вкрутую (8–10 минут), остудите, очистите и мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте яйца, сыр, зелень, соль и перец. Лаваш разрежьте на квадраты размером 12–15 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки на половину.

Сложите конвертиком (треугольником или прямоугольником). Разогрейте сковороду с маслом. Выложите конвертики швом вниз. Обжаривайте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Стакан кефира и щепотка корицы: пышные яблочные оладьи за 8 минут — мягче пуха и слаще магазинных пончиков
Общество
Стакан кефира и щепотка корицы: пышные яблочные оладьи за 8 минут — мягче пуха и слаще магазинных пончиков
Не только окрошка: 3 быстрых холодных супа со свеклой, томатами и огурцами
Семья и жизнь
Не только окрошка: 3 быстрых холодных супа со свеклой, томатами и огурцами
Обжариваю печень с луком, добавляю секретный ингредиент — через 20 минут нежнейшая подливка готова, печень тает во рту, как мясо
Общество
Обжариваю печень с луком, добавляю секретный ингредиент — через 20 минут нежнейшая подливка готова, печень тает во рту, как мясо
Посыпала лаваш сулугуни и кинзой — через 5 минут завтрак в грузинском стиле, быстрее хачапури и вкуснее хрустящих гренок
Общество
Посыпала лаваш сулугуни и кинзой — через 5 минут завтрак в грузинском стиле, быстрее хачапури и вкуснее хрустящих гренок
Мини-пицца в лепешке за 10 минут: начинка из индейки и сыра и щедрая шапка моцареллы. Для быстрых завтраков
Общество
Мини-пицца в лепешке за 10 минут: начинка из индейки и сыра и щедрая шапка моцареллы. Для быстрых завтраков
рецепты
кулинария
конвертики
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории
Удары по Украине сегодня, 12 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве
Спор отца и сына в Москве закончился переломом гортани и смертью
Награды и родственники не «помогли» чиновнику ЕЭК покинуть СИЗО
Овечкин защитил диссертацию и стал кандидатом наук
В России изменились правила сдачи экзаменов на права
«Одноклассники» запустили проект ко Дню борьбы с гипертонией
Украинский призывник умер прямо на медкомиссии в военкомате
Политолог ответил, зачем на самом деле Ермака решили «прижать» на Украине
В российском регионе ввели запрет на посещение лесов из-за пожаров
Два человека умерли от атак ВСУ на Белгородскую область
«Поцелуйная болезнь» изуродовала лицо юной девушки
Театр на Малой Ордынке проведет цикл встреч и фолк-концерт
«Это потеря»: звезда «Ворониных» о смерти заслуженного артиста Александрова
«Это неизбежно»: Дмитриев раскрыл, что спасет Европу от энергокризиса
Стали известны подробности о семье выжившего на «Титанике» россиянина
В Иране раскрыли, что сделает Тегеран при повторном нападении США
Сына криминального авторитета объявили в розыск из-за долгов
В МИД РФ объяснили, почему Запад провоцирует турбулентность по всему миру
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.