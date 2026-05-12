Лаваш, 4 минуты — и готовы хрустящие конвертики с яйцом и зеленью: нежнее и вкуснее омлета. Завтрак из серии «Хозяйка отдыхает»

Это гениально простой рецепт быстрого завтрака для тех, кто любит сытно и вкусно поесть, но не хочет стоять у плиты. Никакой возни — просто нарезал лаваш, выложил начинку, свернул и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные конвертики с золотистой корочкой и нежнейшей, сочной начинкой из яиц, расплавленного сыра и свежей зелени. Лаваш становится хрустящим как чипс, а внутри — горячий яичный сюрприз с тягучим сыром. Они намного интереснее обычного омлета и готовятся в два раза быстрее.

Такой завтрак идеален для всей семьи — дети едят с удовольствием, взрослые ценят скорость и вкус. Конвертики можно брать с собой на работу, перекусывать на учебе или подать с супом вместо хлеба.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3 яйца, 100 г твердого сыра, пучок зеленого лука и укропа, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Яйца сварите вкрутую (8–10 минут), остудите, очистите и мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте яйца, сыр, зелень, соль и перец. Лаваш разрежьте на квадраты размером 12–15 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки на половину.

Сложите конвертиком (треугольником или прямоугольником). Разогрейте сковороду с маслом. Выложите конвертики швом вниз. Обжаривайте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте горячими.

