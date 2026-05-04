04 мая 2026 в 11:00

Посыпала лаваш сулугуни и кинзой — через 5 минут завтрак в грузинском стиле, быстрее хачапури и вкуснее хрустящих гренок

Это гениально простой рецепт для тех, кто хочет побаловать себя сочным, сытным и невероятно ароматным завтраком, но не готов возиться с тестом или стоять у плиты полчаса. Никакой раскатки дрожжевого теста, никакой возни с начинкой — только лаваш, сыр и зелень.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные конвертики с тонкой золотистой корочкой и тягучей расплавленной сырной начинкой внутри, которая аппетитно тянется при каждом надкусывании. Кинза добавляет свежую нотку и узнаваемый кавказский акцент, а сулугуни делает конвертики по-настоящему нежными, слегка солоноватыми и невероятно вкусными.

Они напоминают настоящие хачапури по-аджарски, но в упрощенной версии — готовятся в разы быстрее и из доступных продуктов. Идеально к утреннему кофе, горячему супу или просто как самостоятельный перекус.

Для приготовления вам понадобится: тонкий лаваш, 150 г сулугуни (или другого рассольного сыра), пучок свежей кинзы (можно заменить петрушкой или укропом), яйцо (для склейки конвертиков), сливочное или растительное масло для жарки. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 12×12 см. Сулугуни натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полосками. Кинзу мелко порубите ножом. В миске смешайте сыр и кинзу.

На каждый квадрат лаваша выложите столовую ложку начинки на половину. Сложите конвертиком (треугольником или прямоугольником), края смажьте взбитым яйцом и плотно прижмите. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите конвертики швом вниз. Обжаривайте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими — это невероятно вкусно!

