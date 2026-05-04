04 мая 2026 в 10:30

Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна

Фото: D-NEWS.ru
Творожные палочки без муки — это очень вкусный завтрак или десерт к чаю. Нежное творожное тесто на манке, обжаренное до золотистой корочки, получается мягким внутри и румяным снаружи.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, соль, ванилин и манку. Тщательно перемешайте и оставьте на 15–20 минут, чтобы манка набухла. Влажными руками сформируйте палочки или трубочки. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте палочки со всех сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, медом или вареньем.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
