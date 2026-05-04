МИД России поставил Японии условие для возобновления контактов

Возобновление контактов между Россией и Японией возможно только при отказе Токио от враждебного курса, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на встрече с депутатом палаты советников парламента Мунэо Судзуки. Также с российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния отношений, которые, как было заявлено, стараниями Японии оказались отброшены на десятилетия назад, передает пресс-служба ведомства.

Было указано, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и ее народа, — говорится в сообщении.

Особое внимание японского парламентария привлекли к тревожным шагам руководства Японии, направленным на милитаризацию страны, а также к расширению военно-технического содействия киевским властям.

Ранее Судзуки заявил, что отправился в Москву в попытке наладить отношения его страны с Россией. Парламентарий намерен передать позицию премьер-министра Санаэ Такаити по развитию сотрудничества двух государств. Он подчеркнул, что отношения Японии и РФ важны для обеспечения безопасности в Восточной Азии.