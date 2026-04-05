Стало известно о планах Путина на следующую неделю Путин на следующей неделе продолжит международные контакты

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит международные контакты и работу по региональной линии, рассказал автор ИС «Вести» Павел Зарубин. Кроме того, по словам журналиста, российский лидер может принять участие в разговоре о развитии искусственного интеллекта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были закрытыми из-за их откровенного характера. Также он назвал их полезными и открытыми.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несколько зарубежных политиков выразили желание прилететь в Москву в честь Дня Победы. У президента на 9 мая уже запланирована серия международных контактов. Российская сторона прорабатывает детали визитов, уточнил он.

Стало известно, что парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю 9 Мая.