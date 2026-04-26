Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 09:45

«Абсолютный рекордсмен»: назван самый редкий в мире металл

Специалист НТИ Вишневский: самым редким металлом в мире является калифорний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самым редким в мире металлом является искусственно созданный калифорний, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. По его словам, среди природных металлов — это осмий.

Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний. Если говорить о природных, стабильных металлах, <...> то пальму первенства удерживает осмий, — подчеркнул он.

Калифорний искусственно синтезируют в ядерных реакторах только два государства — Россия и США, уточнил специалист. Ежегодный объем производства этого металла настолько мал, что измеряется не тоннами или килограммами, а крупицами, резюмировал Вишневский.

Ранее академик РАН Лев Зеленый заявил, что запасы редких металлов на Луне могут достигать триллионов долларов. Он подчеркнул, что на данный момент невозможно точно определить, в каких именно кратерах сосредоточены ценные ресурсы. По его словам, такие метеориты давно исследуются, и известно, что в их составе помимо железа и никеля.

Общество
Россия
США
металлы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.