И кутабы, и осетинский пирог: эта уютная домашняя лепешка-картошка — мой топ среди ленивых рецептов

Кажется, у каждой кухни есть свой вариант сытной лепешки с начинкой — будь то осетинский пирог, кутаб или обычная жареная лепешка. Этот рецепт объединяет в себе главное: простоту, сочность и тот самый домашний вкус.

Что понадобится

Мука пшеничная — 250 г, кефир — 150 мл, сода пищевая — 0,5 ч. л., соль — 1 ч. л., картофель — 400 г, сыр (сулугуни или брынза) — 200 г, укроп — пучок, масло сливочное — 50 г.

Как готовить

Картофель очищаем, нарезаем кусками и отвариваем в подсоленной воде до мягкости. Затем сливаем воду и разминаем в пюре.

Соединяем просеянную муку с солью и содой, вливаем кефир и вымешиваем крутое эластичное тесто. Накрываем его пленкой и оставляем отдыхать на 30 минут. Укроп мелко рубим, сыр натираем на крупной терке.

В остывшее картофельное пюре добавляем сыр и укроп, тщательно перемешиваем, при необходимости досаливаем. Разделяем тесто и начинку на 4 равные части.

Каждую часть теста раскатываем в небольшую лепешку, выкладываем в центр порцию начинки, аккуратно собираем края теста вверх и защипываем, формируя круглый мешочек.

Затем осторожно, чтобы не порвать тесто, раскатываем заготовку в тонкую круглую лепешку. Разогреваем сухую сковороду на среднем огне и обжариваем лепешки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лепешки сразу смазываем мягким сливочным маслом и подаем горячими.

80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
