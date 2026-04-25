Беру банку консервов и картошку — через 25 минут на столе суп, который согревает и насыщает, проще некуда

Беру банку тушенки, картошку, лук и морковь — заливаю водой, варю 20 минут, и на столе наваристый, ароматный суп, который получается сытным, густым и таким вкусным, что ложку не оторвать. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный бульон с мясными волокнами, мягкая картошка, золотистый лук и сладковатая морковь — все это создает тот самый вкус «супа из топора», который согревает и насыщает.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка тушенки (говяжьей или свиной, 350 г), 4–5 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец, лавровый лист, зелень по вкусу, 2 литра воды. Картофель нарежьте кубиками, лук и морковь — мелко. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук с морковью до золотистого цвета.

Добавьте картофель, залейте водой, доведите до кипения, варите 15 минут. Добавьте тушенку, разминая ее ложкой, посолите, поперчите, положите лавровый лист. Варите еще 5–7 минут. При подаче посыпьте свежей зеленью. Этот суп исчезает быстрее, чем вы его сварили.

