Взбиваю творог с молоком и желатином — через 30 минут торт-суфле «Невесомка», нежный и воздушный

Беру творог, молоко и желатин — взбиваю блендером до однородной массы, добавляю сахарозаменитель, заливаю подготовленным желатином, выливаю в форму и убираю в холодильник. Через 30 минут на столе легкое воздушное суфле, которое получается нежным, тающим во рту и совсем не тяжелым для желудка.

Получается обалденная вкуснятина: нежная пористая текстура, напоминающая облако, с легкой ванильной ноткой, а шоколадная глазурь придает десерту завершенный вид и насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога 3%, 200 мл молока 1,5%, 25 г быстрорастворимого желатина, 50 мл воды, 1,5 столовой ложки сахарозаменителя (или сахара), щепотка соли, щепотка ванилина; для глазури — 2 столовые ложки какао, 1 чайная ложка сахарозаменителя, 200 мл теплого молока 1,5%, 2-3 чайные ложки растворенного желатина. Желатин залейте водой, оставьте на 10 минут для набухания.

Творог, молоко, сахарозаменитель, соль и ванилин взбейте блендером до однородности. Желатин растопите на водяной бане или в микроволновке, тонкой струйкой влейте в творожную массу, продолжая взбивать. Вылейте массу в форму, уберите в холодильник на 20–30 минут. Для глазури смешайте какао, сахарозаменитель и молоко, нагрейте, добавьте желатин, перемешайте. Залейте глазурью застывшее суфле, дайте застыть. Подавайте охлажденным — этот десерт исчезает со стола очень быстро.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.