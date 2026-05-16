Беру кофе и сливки — такое мороженое хочется есть бесконечно: домашний десерт вкуснее магазинного

Беру кофе и сливки — такое мороженое хочется есть бесконечно: домашний десерт вкуснее магазинного

Это мороженое получается настолько нежным и сливочным, что сложно поверить — его легко приготовить дома без дорогих ингредиентов и сложной техники. Насыщенный аромат кофе делает вкус глубоким и «взрослым», а сгущённое молоко добавляет ту самую мягкость, из-за которой десерт буквально тает во рту.

Особенно хорошо такое мороженое летом — оно одновременно освежает и напоминает любимый кофейный напиток. А ещё у него очень «дорогой» вкус, будто десерт подали в хорошей кофейне.

Ингредиенты

Сливки 33–35% — 500 мл, молоко — 250 мл, яичные желтки — 4 шт., сахар — 90 г, сгущённое молоко — 120 г, ваниль — 1 ч. л., растворимый кофе — 2 ст. л. или 80 мл крепкого эспрессо.

Приготовление

В сотейнике соединяют молоко, сливки и ваниль. Нагревают на среднем огне до появления лёгкого пара, но не доводят до кипения. Отдельно желтки взбивают с сахаром до более светлой и воздушной массы.

Часть горячей сливочной смеси тонкой струйкой вливают к желткам, постоянно помешивая. Затем всё возвращают обратно в сотейник. Готовят массу на слабом огне, непрерывно помешивая, пока она слегка не загустеет. Важно не допустить кипения.

Добавляют кофе и сгущённое молоко, хорошо перемешивают до однородности.

Полностью остужают основу и убирают в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь.

Затем переливают массу в контейнер и отправляют в морозильник. В первые часы мороженое желательно перемешивать каждые 40–60 минут — тогда текстура получится особенно нежной и кремовой.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева советует использовать именно жирные сливки — с ними мороженое получается особенно бархатистым и без ледяных кристаллов. А для более насыщенного вкуса лучше брать крепкий свежесваренный кофе, а не слабый растворимый.