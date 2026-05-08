Если взять соевый соус и сливки, получается изумительная курица. Простой рецепт в духовке

Если взять соевый соус и сливки, получается изумительная курица. Простой рецепт в духовке

Этот рецепт у меня давно вытеснил обычную жареную курицу. Все дело в соусе: соевый соус дает насыщенный вкус и легкую сладко-соленую нотку, а сливки делают мясо невероятно нежным. В итоге получается густая ароматная подлива, которой потом хочется полить весь гарнир.

Особенно вкусно выходит с картофельным пюре или рисом. Курочка получается мягкой, сочной и буквально разваливается на кусочки.

Ингредиенты: окорочка — 4 шт., чеснок — 5–6 зубчиков, соевый соус — 100 мл, томатная паста — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., сливки 20% — 200 мл, кукурузный крахмал — 1 ст. л., паприка, перец, куркума, сушеный чеснок — по вкусу, зелень — для подачи.

Курицу разрезаю на удобные кусочки. Для маринада смешиваю соевый соус, чеснок, томатную пасту, мед, масло и специи. Заливаю курицу и оставляю хотя бы на час.

Затем выкладываю в форму и запекаю около 50 минут при 180 градусах.

Отдельно смешиваю сливки, крахмал и немного специй. Достаю курицу, заливаю сливочным соусом и возвращаю в духовку еще на 7–10 минут.

Ранее мы делились рецептом картофельного салата. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.