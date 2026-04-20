Самый вкусный соус к пельменям — даже магазинные исчезают со стола за минуты. Простой трюк, который делает их в разы вкуснее

Самый вкусный соус к пельменям — даже магазинные исчезают со стола за минуты. Простой трюк, который делает их в разы вкуснее

Если обычные пельмени уже надоели, попробуйте этот соус. Он получается сливочный, ароматный, с легкой остринкой и небольшой глубиной вкуса за счет соевого соуса. Делается за пару минут, а ощущение — как будто блюдо из кафе.

Ингредиенты

Сливочное масло — 40 г, зелень (укроп, петрушка) — 7 г, чеснок — 1-2 зубчика, бульон от пельменей — 50 мл, соевый соус — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, соль — по необходимости.

Приготовление

Мягкое сливочное масло смешиваем с мелко нарезанной зеленью и натертым чесноком. Добавляем немного черного перца и соевый соус — он придаст насыщенный вкус и заменит часть соли.

Затем постепенно вливаем горячий бульон, в котором варились пельмени, постоянно перемешивая. Соус должен получиться гладким и средней густоты — чтобы хорошо обволакивал пельмени.

Важно: бульон уже соленый, плюс есть соевый соус, поэтому соль лучше добавлять в самом конце — и то при необходимости.

