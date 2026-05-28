Попробовал курзе с крапивой — и теперь не могу вернуться к обычным пельменям

Долго скептически смотрел на крапиву в тесте. Но один раз попробовал — и понял: это идеальная весенняя начинка, которая переплюнула мясо.

Ингредиенты

Мука — 500 г, яйцо — 1 шт., вода — 250 мл, уксус 9% — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., крапива молодая — 300 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., яйцо (для начинки) — 1 шт., грецкие орехи — 50 г, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замешиваю тесто: в воде растворяю соль и уксус, добавляю муку, вымешиваю до гладкости. Оставляю на полчаса отдохнуть. Тем временем надеваю перчатки — крапива жжется, не забывайте.

Ошпариваю ее кипятком, через пару минут сливаю, мелко режу. Лук с чесноком жарю на масле до золотистого цвета, добавляю крапиву и тушу 3 минуты. Снимаю с огня, вбиваю яйцо, солю, перчу, добавляю измельченные орехи. Тесто раскатываю, вырезаю кружки, кладу начинку.

Лепить можно как обычные пельмени или сделать защип змейкой — так красивее. Варю в подсоленной воде 3-4 минуты после закипания. Подаю со сметаной — и готово, вкуснейший весенний удар.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тесто получилось эластичным и тонким, а начинка из крапивы, лука и чеснока — настоящий весенний взрыв. Меня удивило, что крапива после бланширования не теряет цвета и остается хрустящей. Главное — не переварить, иначе курзе развалятся. Рекомендую заморозить половину партии: через неделю они будут так же хороши, как свежие.