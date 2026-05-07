Окрошка надоела, и я приноровилась делать кукси: вкусный холодный суп по-корейски

Когда летом уже не хочется ни тяжелых супов, ни привычной окрошки, кукси становится настоящим спасением. Этот холодный корейский суп получается очень освежающим, ароматным и при этом сытным. Здесь все сразу: прохладный пряный бульон, лапша, сочные овощи, омлет и мясо. Вкус необычный, яркий и очень затягивающий — после первого раза хочется готовить снова.

Особенно нравится, что кукси можно собирать под себя: добавить больше огурцов, сделать острее или положить побольше зелени. А холодный кисло-сладкий бульон в жару вообще ощущается идеально.

Ингредиенты: тонкая лапша (рисовая или пшеничная) — 200 г, говядина или курица — 250 г, яйца — 2 шт., огурцы — 2 шт., помидоры — 2 шт., капуста — 200 г, чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 3–4 ст. л., уксус — 2–3 ст. л., сахар — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., зелень, соль, перец и острый перец — по вкусу.

Лапшу отвариваю и промываю холодной водой. Мясо быстро обжариваю с луком и небольшим количеством соевого соуса. Отдельно тонко шинкую капусту и слегка припускаю ее на сковороде, чтобы стала мягче.

Из яиц готовлю тонкий омлет и нарезаю его полосками. Огурцы и помидоры режу соломкой или небольшими кусочками.

Для бульона смешиваю холодную воду, соевый соус, уксус, чеснок, немного сахара, соль и острый перец. Вкус должен получиться одновременно слегка кислым, солоноватым и освежающим.

В глубокие тарелки раскладываю лапшу, мясо, овощи и омлет, затем заливаю холодным бульоном. Сверху добавляю зелень.

Ранее мы делились рецептом из банки фасоли и бекона. Шикарный суп за 15 минут.