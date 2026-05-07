День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:02

Окрошка надоела, и я приноровилась делать кукси: вкусный холодный суп по-корейски

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда летом уже не хочется ни тяжелых супов, ни привычной окрошки, кукси становится настоящим спасением. Этот холодный корейский суп получается очень освежающим, ароматным и при этом сытным. Здесь все сразу: прохладный пряный бульон, лапша, сочные овощи, омлет и мясо. Вкус необычный, яркий и очень затягивающий — после первого раза хочется готовить снова.

Особенно нравится, что кукси можно собирать под себя: добавить больше огурцов, сделать острее или положить побольше зелени. А холодный кисло-сладкий бульон в жару вообще ощущается идеально.

Ингредиенты: тонкая лапша (рисовая или пшеничная) — 200 г, говядина или курица — 250 г, яйца — 2 шт., огурцы — 2 шт., помидоры — 2 шт., капуста — 200 г, чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 3–4 ст. л., уксус — 2–3 ст. л., сахар — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., зелень, соль, перец и острый перец — по вкусу.

Лапшу отвариваю и промываю холодной водой. Мясо быстро обжариваю с луком и небольшим количеством соевого соуса. Отдельно тонко шинкую капусту и слегка припускаю ее на сковороде, чтобы стала мягче.

Из яиц готовлю тонкий омлет и нарезаю его полосками. Огурцы и помидоры режу соломкой или небольшими кусочками.

Для бульона смешиваю холодную воду, соевый соус, уксус, чеснок, немного сахара, соль и острый перец. Вкус должен получиться одновременно слегка кислым, солоноватым и освежающим.

В глубокие тарелки раскладываю лапшу, мясо, овощи и омлет, затем заливаю холодным бульоном. Сверху добавляю зелень.

Ранее мы делились рецептом из банки фасоли и бекона. Шикарный суп за 15 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
3 лучших рецепта окрошки на любой вкус: на кефире, квасе и минералке
Семья и жизнь
3 лучших рецепта окрошки на любой вкус: на кефире, квасе и минералке
Трюк с картофелем и зеленью: готовим окрошку как в ресторане. На выбор — 10 заливок
Общество
Трюк с картофелем и зеленью: готовим окрошку как в ресторане. На выбор — 10 заливок
Картофельный салат — это находка: некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки
Общество
Картофельный салат — это находка: некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки
Гречневые ежики с куриным фаршем в сливочно-сырной заливке — нежные, сочные и интереснее обычных тефтелей
Общество
Гречневые ежики с куриным фаршем в сливочно-сырной заливке — нежные, сочные и интереснее обычных тефтелей
Когда не хочу суп на долгом бульоне: банка фасоли и бекон — шикарный суп за 15 минут
Общество
Когда не хочу суп на долгом бульоне: банка фасоли и бекон — шикарный суп за 15 минут
окрошка
простой рецепт
супы
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.