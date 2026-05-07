Стало известно, что повышает риск деменции на 20%

Одно падение после 40 лет может быть связано с повышением риска развития деменции примерно на 20%, сообщает The Sun со ссылкой на исследование ученых из Чанчуньского университета традиционной китайской медицины. При повторных падениях этот показатель возрастает до 74%.

Ученые отмечают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи: падения могут быть как ранним признаком уже начинающихся нейродегенеративных процессов, так и фактором, который косвенно ускоряет ухудшение состояния. Например, травмы головы и снижение физической активности после падений способны дополнительно повышать риск когнитивных нарушений.

Также подчеркивается, что с возрастом частота падений увеличивается, а у людей с деменцией они встречаются чаще, что усложняет понимание первопричины. По мнению исследователей, повторяющиеся падения могут рассматриваться как ранний клинический маркер повышенного риска деменции.

