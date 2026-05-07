День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:26

Стало известно, что повышает риск деменции на 20%

The Sun: даже одно падение после 40 лет повышает риск развития деменции на 20%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Одно падение после 40 лет может быть связано с повышением риска развития деменции примерно на 20%, сообщает The Sun со ссылкой на исследование ученых из Чанчуньского университета традиционной китайской медицины. При повторных падениях этот показатель возрастает до 74%.

Ученые отмечают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи: падения могут быть как ранним признаком уже начинающихся нейродегенеративных процессов, так и фактором, который косвенно ускоряет ухудшение состояния. Например, травмы головы и снижение физической активности после падений способны дополнительно повышать риск когнитивных нарушений.

Также подчеркивается, что с возрастом частота падений увеличивается, а у людей с деменцией они встречаются чаще, что усложняет понимание первопричины. По мнению исследователей, повторяющиеся падения могут рассматриваться как ранний клинический маркер повышенного риска деменции.

Ранее офтальмолог Ангелина Казанцева сообщила, что появление мушек перед глазами, утренняя мигрень и затуманивание зрения при движениях головы могут указывать на опухоль мозга. Она уточнила, что если при наклоне или резком вставании зрение пропадает до 10 секунд, то это очень тревожный сигнал.

Здоровье
деменция
ученые
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.