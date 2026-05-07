«Доить чаще и меньше кормить»: глава Ленобласти о логике ИИ Дрозденко: искусственному интеллекту нельзя доверять стратегию развития региона

Искусственный интеллект предложит «доить корову чаще, а кормить меньше» и так же бездумно поднимет коммунальные платежи, поэтому доверять ему стратегию нельзя, рассказал в интервью NEWS.ru глава Ленобласти Александр Дрозденко. Он назвал ИИ великолепным помощником в медицине и отличным оператором 112, но предостерег от передачи ему «кнопки» финальных решений.

Спросите ИИ: «Что делать, если не хватает средств на „коммуналку“?» Он ответит: повысить коммунальные платежи. Или известный анекдот: чтобы корова давала больше молока — доить чаще и меньше кормить. Это решение ИИ. А мы должны помнить о социальной справедливости, — сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что команда Ленобласти — одна из лучших по внедрению ИИ по версии Германа Грефа, но сравнил нейросети с колонкой «Алиса», которая всегда ставит шансон, потому что это массовый запрос. По мнению Дрозденко, ИИ не понимает эмоций и не годится для стратегии. При этом в регионе активно используют ИИ в медицине.

Сердечно-сосудистые заболевания: сельский фельдшер снимает кардиограмму, сам не расшифровывает, данные уходят в центр, и ИИ мгновенно дает расшифровку. Рентген, маммография — предварительный диагноз. У нас уже 70 000 накопленных данных по маммографии. Это раннее выявление рака и сердечных болезней, — отметил Дрозденко.

Кроме того, в Ленобласти внедряют «чемоданчик фельдшера» для диагностики на дому, сравнимой с больничной, добавил он.

Ранее эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова рассказала, что искусственный интеллект способен полностью заменить диетологов и фитнес-тренеров благодаря индивидуальному подходу к каждому человеку. По ее словам, для получения максимальной пользы необходимо предоставить нейросети как можно больше личной информации.