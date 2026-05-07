День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:35

«Доить чаще и меньше кормить»: глава Ленобласти о логике ИИ

Дрозденко: искусственному интеллекту нельзя доверять стратегию развития региона

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект предложит «доить корову чаще, а кормить меньше» и так же бездумно поднимет коммунальные платежи, поэтому доверять ему стратегию нельзя, рассказал в интервью NEWS.ru глава Ленобласти Александр Дрозденко. Он назвал ИИ великолепным помощником в медицине и отличным оператором 112, но предостерег от передачи ему «кнопки» финальных решений.

Спросите ИИ: «Что делать, если не хватает средств на „коммуналку“?» Он ответит: повысить коммунальные платежи. Или известный анекдот: чтобы корова давала больше молока — доить чаще и меньше кормить. Это решение ИИ. А мы должны помнить о социальной справедливости, — сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что команда Ленобласти — одна из лучших по внедрению ИИ по версии Германа Грефа, но сравнил нейросети с колонкой «Алиса», которая всегда ставит шансон, потому что это массовый запрос. По мнению Дрозденко, ИИ не понимает эмоций и не годится для стратегии. При этом в регионе активно используют ИИ в медицине.

Сердечно-сосудистые заболевания: сельский фельдшер снимает кардиограмму, сам не расшифровывает, данные уходят в центр, и ИИ мгновенно дает расшифровку. Рентген, маммография — предварительный диагноз. У нас уже 70 000 накопленных данных по маммографии. Это раннее выявление рака и сердечных болезней, — отметил Дрозденко.

Кроме того, в Ленобласти внедряют «чемоданчик фельдшера» для диагностики на дому, сравнимой с больничной, добавил он.

Ранее эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова рассказала, что искусственный интеллект способен полностью заменить диетологов и фитнес-тренеров благодаря индивидуальному подходу к каждому человеку. По ее словам, для получения максимальной пользы необходимо предоставить нейросети как можно больше личной информации.

Экономика
Ленинградская область
Александр Дрозденко
нейросети
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Стало известно, какой штраф грозит за шашлык на газоне и во дворе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.