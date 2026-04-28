28 апреля 2026 в 08:20

Трюк с картофелем и зеленью: готовим окрошку как в ресторане. На выбор — 10 заливок

Фото: D-NEWS.ru
Беру простые продукты — и делаю окрошку совсем по-другому. Получается красиво, удобно и вкус раскрывается ярче.

Картофель слегка разминаю — не в пюре, а чтобы остались кусочки, зелень тоже обязательно разминаю, чтобы дала аромат. Такой вариант удивляет даже тех, кто готовил ее всю жизнь.

Продукты

Картофель — 3-4 шт., огурцы — 3-4 шт., редис — 5-6 шт., яйца — 3-4 шт., вареная колбаса или мясо — 200–250 г, зеленый лук — пучок, укроп — пучок, петрушка — по желанию, соль — по вкусу, сметана — по желанию.

Приготовление

Картофель отварить и слегка размять вилкой — так, чтобы остались небольшие кусочки. Зеленый лук, укроп и петрушку мелко нарезать, посолить и немного размять ложкой или пестиком, чтобы появился сок и аромат стал ярче.

Огурцы, редис, яйца и колбасу нарезать мелким кубиком. В тарелку выложить все горками: картофель, зелень, овощи, яйца и мясо не перемешивать. Перед подачей добавить соль, сметану по желанию и заливку на выбор.

Заливки можно менять каждый раз — и вкус будет новым: квас классический, айран, кефир жидкий 1%, кефир с минералкой, минеральная вода с лимонным соком и сметаной, сыворотка, тан, мацони, огуречный рассол с водой, йогурт питьевой без добавок с минералкой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
