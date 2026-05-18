Больше никаких споров об окрошке — нашел лучший рецепт с парой хитростей и спешу поделиться

Больше никаких споров об окрошке — нашел лучший рецепт с парой хитростей и спешу поделиться

В жару не хочется стоять у плиты. Окрошка с ветчиной — спасение. Варю картошку и яйца заранее, вечером. Утром только режу огурцы, редис, зелень, ветчину. Смешиваю, заливаю квасом. 10 минут — и готов обед на весь день. Ржаной хлеб и сметана — обязательно.

Что понадобится

Ветчина — 300 г, картофель — 4 шт., яйца — 4 шт., огурцы свежие — 3 шт., редис — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, укроп — 1 пучок, петрушка — 0,5 пучка, квас (лучше домашний) — 1,5 л, сметана — 4 ст. л., хрен столовый — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель в мундире и яйца вкрутую варю до готовности, охлаждаю и чищу. Овощи и зелень промываю и обсушиваю.

Огурцы, редис, картофель, яйца и ветчину нарезаю одинаковыми мелкими кубиками. Для более густой и бархатистой консистенции одну горячую картофелину можно растолочь в пюре и развести квасом.

Мелко рублю лук, укроп и петрушку. Смешиваю все ингредиенты в глубокой миске, добавляю хрен, соль и свежемолотый перец.

Заливаю очень холодным квасом, перемешиваю и разливаю по тарелкам. Подаю немедленно, заправив порцию ложкой сметаны.