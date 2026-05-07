Гречневые ежики с куриным фаршем в сливочно-сырной заливке — нежные, сочные и интереснее обычных тефтелей

Эти гречневые ежики у меня дома популярны наравне с котлетами и тефтелями. За счет гречки они получаются очень мягкими и сытными, а сливочно-сырная заливка делает блюдо особенно нежным и ароматным.
Во время запекания соус пропитывает каждую «ежинку», внутри все остается сочным, а сверху появляется аппетитная сливочная корочка.
Особенно нравится, что готовится все без сложностей: смешал фарш, сформировал шарики, залил соусом — и духовка делает все сама. Отличный вариант и на ужин, и на несколько дней вперед.
Ингредиенты: куриный фарш — 500 г, гречка — 120 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль и черный перец — по вкусу.
Для заливки: сливки — 250 мл, твердый сыр — 120 г, сметана — 2 ст. л., сливочное масло — 20 г, паприка — щепотка.
Гречку отвариваю почти до готовности и даю немного остыть. Лук мелко нарезаю или натираю, чеснок пропускаю через пресс. Смешиваю фарш с гречкой, луком, яйцом, чесноком, солью и перцем.
Формирую небольшие круглые ежики и выкладываю их в форму. Для заливки соединяю сливки, сметану и половину тертого сыра.
Заливаю ежики соусом, сверху посыпаю оставшимся сыром и небольшим количеством паприки. Отправляю в духовку примерно на 35–40 минут при 180 градусах.
