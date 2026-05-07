Российский историк поплатился за содействие терроризму

Исследователь политических репрессий на Урале Олег Новоселов арестован по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 июня.

Новоселов известен как исследователь политических репрессий на Урале и автор тематического канала в социальных сетях. Там публиковались архивные материалы по этой теме. Сегодня, 7 мая, стало известно о задержании историка.

