В России предложили создать карту мест для жарки шашлыка

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать на портале «Госуслуги» интерактивную карту мест, где можно жарить шашлык, передает РИА Новости. Обращение с соответствующей инициативой было направлено главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

Парламентарии отметили, что информация о зонах, где разрешено законно и безопасно готовить шашлык, в настоящее время остается разрозненной. В разных регионах и муниципалитетах действуют свои правила, а в период особого противопожарного режима ограничения дополнительно ужесточаются.

Авторы инициативы считают необходимым отображать на карте официально оборудованные пикниковые и мангальные зоны, а также информацию о возможности их бронирования. Кроме того, по их мнению, там должны быть указаны сведения о временных ограничениях, связанных с пожароопасным сезоном и особыми противопожарными режимами.

Реализация этой инициативы, как полагают депутаты, позволит гражданам заранее понимать, где можно законно организовать отдых, не тратить время на поиск информации на разных сайтах и избегать нарушений, связанных с использованием открытого огня в неположенных местах. Это сделает пользование общественными пространствами более удобным и понятным, а также поможет лучше соблюдать требования пожарной безопасности.

