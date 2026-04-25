Три классных закуски из селёдки: с картошкой, со свёклой и паштет — невероятная вкуснота за копейки

Три классных закуски из селёдки: с картошкой, со свёклой и паштет — невероятная вкуснота за копейки

Обычная селёдка может заиграть совсем по-новому, если подать её не просто кусочками, а собрать в полноценные закуски. Всего немного фантазии — и на столе сразу три варианта, которые выглядят эффектно и съедаются быстрее дорогих деликатесов.

Первая закуска — с картошкой. Отварной или запечённый картофель нарежьте кубиками и слегка подрумяньте в духовке или на сковороде. На плоское блюдо выложите кусочки селёдки, добавьте картофель и посыпьте зелёным луком. Для соуса смешайте 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. зернистой горчицы, немного лимонного сока и щепотку сахара — полейте сверху. Получается сытно и очень гармонично.

Вторая — со свёклой. Свёклу отварите, нарежьте небольшими кусочками, добавьте ломтики селёдки, горошек и тонкие полукольца красного лука. Соус простой: 2 ст. л. масла, 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотка сахара и перец. Перемешайте соус и дайте немного настояться — вкус становится ярче. Выложите на блюдо рядами и полейте соусом.

Третья — паштет. Селёдку измельчите с отварными яйцами, добавьте немного сливочного масла или йогурта для мягкости, при желании — чуть горчицы. Намажьте на чёрный хлеб — получается нежно, сытно и очень вкусно.

Три простых варианта из доступных продуктов — и стол уже выглядит как праздничный.

