Делаю сразу огромную кастрюлю: холодник для летних дней — свекла, огурчики, пучок зелени и подача с яйцом

Беру свеклу, свежие огурцы, редис и большой пучок ароматной зелени — и через полчаса на столе появляется холодник, который в жару заменяет и первое, и салат. Получается освежающий, яркий и очень вкусный летний суп с легкой кислинкой, хрустящими овощами и нежной подачей со сметаной и яйцом.

Этот рецепт хорош тем, что готовится без лишних хлопот. Чем лучше он охладится, тем вкуснее становится. Поэтому я обычно делаю сразу большую кастрюлю — на следующий день холодник еще вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: свекла — 350 г, огурцы — 120 г, редис — 60 г, укроп — 20 г, петрушка — 20 г, зеленый лук — 30 г, уксус яблочный — по вкусу, вода — 700 мл, соль — 5 г, сметана — 20 г на порцию, яйцо куриное — 1 шт. на 2 порции.

Свеклу заранее отварите или запеките до готовности, полностью остудите и очистите. Нарежьте крупными кусочками, залейте холодной водой и пробейте блендером до однородности. Огурцы и редис нарежьте тонкой соломкой.

Укроп, петрушку и зеленый лук мелко порубите. Соедините овощи и зелень со свекольной основой, добавьте соль и уксус, тщательно перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут. Подавайте хорошо охлажденным со сметаной и половинкой вареного яйца.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева каждое лето готовит холодник вместо окрошки. Больше всего нравится сочетание свеклы и большого количества свежей зелени — суп получается ароматным, освежающим и очень легким. В особенно жаркие дни добавляю в тарелку несколько кубиков льда, и обед становится настоящим спасением от зноя.