Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 23:31

Не спешите лепить котлеты из куриного фарша, есть блюдо поинтереснее и сочнее — биточки с начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Биточки из куриного фарша — это блюдо вкуснее обычных котлет, а готовится без грязной посуды и липких рук. На выходе получаются сочные, ароматные мясные конвертики с тягучей сырной начинкой.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 1 помидор, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень.

Рецепт: пергамент нарежьте на квадраты 15х15 см. Фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и чеснок. На каждый квадрат пергамента выложите ложку фарша, разровняйте в тонкую лепешку. На половину лепешки положите кружочки помидора и кусочки сыра, посыпьте зеленью. Накройте второй половиной фарша, слегка прижмите края.

Разогрейте сковороду. Выкладывайте биточки прямо в пергаменте. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля
Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль
Дмитриев высказался о будущем взаимодействии России, США и Китая
Стало известно об изменении сроков перечисления социальных выплат в России
В Бурятии после схода лавины погибла женщина
Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции
Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства
Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие
В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным
Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского
Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб
Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского
Трамп заявил, что Иран готовит шаг навстречу США
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
В Германии усомнились в компетентности Мерца
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Краснодар остался без авиасообщения
США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.