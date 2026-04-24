Не спешите лепить котлеты из куриного фарша, есть блюдо поинтереснее и сочнее — биточки с начинкой

Биточки из куриного фарша — это блюдо вкуснее обычных котлет, а готовится без грязной посуды и липких рук. На выходе получаются сочные, ароматные мясные конвертики с тягучей сырной начинкой.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 1 помидор, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень.

Рецепт: пергамент нарежьте на квадраты 15х15 см. Фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и чеснок. На каждый квадрат пергамента выложите ложку фарша, разровняйте в тонкую лепешку. На половину лепешки положите кружочки помидора и кусочки сыра, посыпьте зеленью. Накройте второй половиной фарша, слегка прижмите края.

Разогрейте сковороду. Выкладывайте биточки прямо в пергаменте. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны.

