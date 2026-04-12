Минтай не жарю и не запекаю, делаю из него рубленые котлеты — сок из них буквально льется

Рубленые котлеты из минтая — это сочное, нежное и невероятно вкусное блюдо. В отличие от фарша из мясорубки, мелко нарезанное филе сохраняет все соки внутри, благодаря чему при жарке из котлет буквально течет сок.

Ингредиенты

Вам понадобится: 250–300 г филе минтая, 1 луковица, 1 яйцо, 1,5 ст. л. крахмала (картофельного или кукурузного), приправа для рыбы или черный молотый перец, соль.

Как приготовить

Филе минтая нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко нарежьте кубиками. В миске смешайте рыбу, лук, яйцо, крахмал, соль и приправу. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить праздничные котлеты, добавив пару ингредиентов к классическому рецепту.