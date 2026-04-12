Ученые раскрыли 40-летнюю тайну маскировки возбудителя сонной болезни

Ученые из Йоркского университета выяснили, что за маскировку возбудителя сонной болезни Trypanosoma brucei отвечает особый белок ESB2, механизм работы которого оставался загадкой более 40 лет, следует из журнала Nature Microbiology. Он регулирует работу генов, направляя ресурсы организма на создание защитной оболочки.

Исследование показало, что белок ESB2 регулирует работу генов, усиливая выработку защитных вариабельных поверхностных гликопротеинов (VSG) и одновременно подавляя синтез других. Это позволяет паразиту экономить ресурсы и постоянно обновлять свой «молекулярный плащ», избегая обнаружения и атаки со стороны иммунного ответа.

Эксперименты подтвердили, что при отключении ESB2 защитный механизм нарушается, а паразит становится уязвимым. Ученые полагают, что воздействие на этот белок может стать основой для разработки новых методов лечения сонной болезни, которая поражает центральную нервную систему, вызывая нарушения сна, спутанность сознания и кому.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.