12 апреля 2026 в 14:48

Ученые раскрыли 40-летнюю тайну маскировки возбудителя сонной болезни

NM: особый белок маскирует возбудителя сонной болезни от иммунитета

Ученые из Йоркского университета выяснили, что за маскировку возбудителя сонной болезни Trypanosoma brucei отвечает особый белок ESB2, механизм работы которого оставался загадкой более 40 лет, следует из журнала Nature Microbiology. Он регулирует работу генов, направляя ресурсы организма на создание защитной оболочки.

Исследование показало, что белок ESB2 регулирует работу генов, усиливая выработку защитных вариабельных поверхностных гликопротеинов (VSG) и одновременно подавляя синтез других. Это позволяет паразиту экономить ресурсы и постоянно обновлять свой «молекулярный плащ», избегая обнаружения и атаки со стороны иммунного ответа.

Эксперименты подтвердили, что при отключении ESB2 защитный механизм нарушается, а паразит становится уязвимым. Ученые полагают, что воздействие на этот белок может стать основой для разработки новых методов лечения сонной болезни, которая поражает центральную нервную систему, вызывая нарушения сна, спутанность сознания и кому.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.

Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

