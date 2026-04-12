Иранская делегация поспешила покинуть Пакистан после провальных переговоров Иранская делегация направилась в аэропорт после переговоров с США

Иранская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Исламабаде, после встречи с начальником штаба армии Пакистана Асимом Муниром направилась в аэропорт, сообщил источник РИА Новости в Пакистане. Встреча с представителями Белого дома длилась почти сутки и закончилась ничем.

Представители иранской делегации встретились с начальником штаба пакистанской армии Асимом Муниром, после чего направились в аэропорт, — рассказал инсайдер.

Ранее глава иранской делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон не смог завоевать доверие Тегерана во время переговоров в Исламабаде. При этом он подчеркнул, что с иранской стороны выдвигались инициативы по мирному урегулированию конфликта.

До этого сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи чуть не подрался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, когда на переговорах речь зашла об Ормузском проливе. По словам турецкого журналиста Четинера Четина, обстановка была достаточно напряженной. Представитель СМИ также порекомендовал Соединенным Штатам не угрожать иранцам.