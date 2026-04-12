В Иране назвали главную причину провала переговоров с США

США не смогли завоевать доверие Ирана во время переговоров в Исламабаде, заявил глава иранской делегации Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X. При этом он подчеркнул, что со стороны Тегерана выдвигались инициативы по мирному урегулированию конфликта.

Мои коллеги из иранской делегации на встрече предложили перспективные инициативы, но в итоге другой стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров, — написал Галибаф.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи чуть не подрался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, когда на переговорах речь зашла об Ормузском проливе. По словам турецкого журналиста Четинера Четина, обстановка была достаточно напряженной.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Ираном, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отвергла условия Белого дома. Иран, отметил Вэнс, не продемонстрировал готовности отказаться от возможности разработки ядерного оружия.