Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном

Переговоры с Ираном прошли успешно, сообщил президента США Дональд Трамп. По его словам, стороны достигли договоренностей по большинству вопросов, за исключением ядерной программы.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным дал оценку переговорам в Исламабаде, в которых участвовали США. Он также поблагодарил президента России за оказанную гуманитарную помощь.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия США.

По информации агентства Tasnim, США настаивали на вывозе всего обогащенного урана из страны, помимо возобновления судоходства в Ормузском проливе.