12 апреля 2026 в 15:45

Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия

Михаил Ульянов
США и Ирану удалось бы прийти к соглашению в том случае, если одна из сторон была бы готова капитулировать, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале. По его словам, «это явно не тот случай», поэтому следует готовиться к серии переговорных раундов.

Неужели он в самом деле рассчитывал за несколько часов достичь договоренности по столь сложному многоплановому вопросу? Договориться столь быстро можно было бы только при условии, что одна из сторон готова капитулировать. Но это явно не тот случай, — констатировал Ульянов.

До этого бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер констатировал, что у Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США. По его словам, Тегеран не готов идти американцам на уступки, потому что превратил географию в свое оружие, перекрыв пролив.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи чуть не подрался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, когда на переговорах речь зашла об Ормузском проливе.
