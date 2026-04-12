Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия

Ульянов: неудивительно, что США и Иран не достигли согласия сразу

США и Ирану удалось бы прийти к соглашению в том случае, если одна из сторон была бы готова капитулировать, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале. По его словам, «это явно не тот случай», поэтому следует готовиться к серии переговорных раундов.

Неужели он в самом деле рассчитывал за несколько часов достичь договоренности по столь сложному многоплановому вопросу? Договориться столь быстро можно было бы только при условии, что одна из сторон готова капитулировать. Но это явно не тот случай, — констатировал Ульянов.