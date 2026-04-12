Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 15:40

Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Стамбуле на 86-м году жизни скончалась Вера Холодная (Гибелрт) — родная внучка легендарной актрисы немого кино Веры Холодной, пишет «Российская газета». Она долгие годы проживала в Турции. В 17 лет Гибелрт вышла замуж за британца, который возглавлял фармацевтическую компанию в стране.

Лишь в 2019 году внучке Веры Холодной впервые удалось приехать в Россию. В Ессентуках во время кинофестиваля «Хрустальный источник» в честь Веры Холодной открыли именную звезду. Эту поездку внучка актрисы вспоминала с особым теплом.

Мать Веры Холодной-Гибелрт Нонна прожила долгую жизнь и умерла в США в возрасте 99 лет. Сама Вера Холодная скончалась в 1919 году в Одессе, когда ее дочери было всего шесть лет.

Ранее сообщалось, что британская актриса Анджела Плезенс скончалась на 85-м году жизни. Известная по ролям в фильме «Банды Нью-Йорка» и экранизациях произведений Агаты Кристи о мисс Марпл, она оставила значительный след в британском кинематографе. Родившаяся 17 сентября 1941 года, Анджела получила классическое актерское образование и за свою более чем пятидесятилетнюю карьеру снялась в более чем 50 фильмах и сериалах.

Мир
Турция
актрисы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.