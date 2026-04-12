Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной

В Стамбуле на 86-м году жизни скончалась Вера Холодная (Гибелрт) — родная внучка легендарной актрисы немого кино Веры Холодной, пишет «Российская газета». Она долгие годы проживала в Турции. В 17 лет Гибелрт вышла замуж за британца, который возглавлял фармацевтическую компанию в стране.

Лишь в 2019 году внучке Веры Холодной впервые удалось приехать в Россию. В Ессентуках во время кинофестиваля «Хрустальный источник» в честь Веры Холодной открыли именную звезду. Эту поездку внучка актрисы вспоминала с особым теплом.

Мать Веры Холодной-Гибелрт Нонна прожила долгую жизнь и умерла в США в возрасте 99 лет. Сама Вера Холодная скончалась в 1919 году в Одессе, когда ее дочери было всего шесть лет.

