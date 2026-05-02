Ученый предрек Турции рекордную засуху

В Турции в 2026 году сохраняется риск аномально высокой температуры и засушливых условий на фоне климатических изменений, сообщил профессор Университета Богазичи Мурат Тюркеш газете Milliyet. По его оценке, в ряде регионов страны температура воздуха может превысить климатическую норму, а в отдельных случаях даже обновить рекорды.

Тюркеш отмечает, что рост температур сопровождается сокращением осадков в осенне-зимний период, что в сочетании с усилением испарения усиливает риск засухи и ухудшает водный баланс. Наиболее выраженное потепление, по мнению ученого, ожидается во внутренних районах: Центральной, Юго-Западной и Юго-Восточной Анатолии. Также профессор предупреждает о возможном формировании условий «полной засухи», ранее не характерных для региона. При сохранении текущих тенденций к 2040-м годам отдельные территории Турции могут приблизиться по климату к полупустынным зонам, сопоставимым с Северной Сирией.

Среди последствий климатических изменений Тюркеш также называет рост вероятности лесных пожаров, увеличение нагрузки на водные ресурсы и риски для сельского хозяйства. Усиление и учащение волн жары, по его словам, могут привести к дефициту воды и угрозам продовольственной безопасности. В этой связи Тюркеш призвал к разработке комплексных мер по управлению водными ресурсами, адаптации сельского хозяйства и снижению последствий засухи.

Ранее климатолог Михаил Семенов сообщил, что в мае москвичей ожидают довольно сильные перепады температуры: тепло будет сменяться очередной волной холода. Он посоветовал москвичам не убирать куртки до июня. Также он не исключил, что последний весенний месяц в Центральной России будет богат на осадки в виде дождя.