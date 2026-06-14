Ленивые холодные каши на ночь — 4 лучших рецепта завтрака для жаркого лета

Когда утром совсем нет сил или времени стоять у плиты, а есть хочется, холодные каши на ночь становятся настоящим спасением. Просто смешиваете все вечером, ставите в холодильник, а утром достаете готовый сытный и прохладный завтрак. Никакой варки, никакой жары от плиты. Основу можно брать любую — овсяные хлопья, гречневые, пшенные или смесь. Вот четыре наших самых любимых варианта, которые всегда выручают.

Как приготовить идеальные ленивые холодные каши

Всегда берите хлопья, которые не требуют варки, и заливайте жидкостью с запасом — за ночь они хорошо набухнут. Соотношение примерно 1:2 (хлопья к жидкости), но регулируйте под себя.

Банки или контейнеры с крышкой очень удобны — можно сразу взять с собой на работу.

Готовые каши стоят в холодильнике до 2 дней, так что можно делать сразу несколько порций.

Рецепт № 1. Классическая овсянка на ряженке с орехами и медом

В банку или контейнер насыпьте 5–6 ст. л. овсяных хлопьев долгой варки, добавьте горсть любимых орехов (грецкие, миндаль или фундук, слегка порубленные), 1–2 ч. л. меда или сиропа топинамбура и щепотку соли. Залейте 250–300 мл холодной ряженки или питьевого йогурта, хорошо перемешайте, чтобы все хлопья намокли. По желанию добавьте 1 ст. л. семян чиа для густоты. Закройте крышкой и уберите в холодильник на ночь. Утром просто перемешайте и ешьте ложкой — можно добавить свежие ягоды сверху.

Рецепт ленивого завтрака Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: хлопья берите не быстрого приготовления — они лучше сохраняют текстуру.

Рецепт № 2. Холодная гречневая каша с ягодами и бананом

Возьмите 4–5 ст. л. зеленой гречки или хлопьев зеленой гречки (можно купить на маркетплейсах или в магазинах, поверьте, это очень полезно), добавьте 1 спелый банан, размятый вилкой, и большую горсть свежих или замороженных ягод (клубника, черника, малина). Влейте 250 мл кефира или ряженки, добавьте 1 ч. л. меда и щепотку корицы. Хорошо перемешайте, чтобы банан разошелся, и поставьте в холодильник до утра. Если любите погуще — добавьте 1 ст. л. льняного семени.

Утром каша выходит очень ароматной, сладкой от банана и освежающей от ягод — идеальный летний вариант.

Совет: зеленую гречку можно заранее прорастить — тогда вкус станет еще интереснее и полезнее.

Рецепт № 3. Шоколадная ленивая каша с какао и орехами

В контейнер положите 5 ст. л. овсяных или рисовых хлопьев, 1,5 ст. л. какао-порошка хорошего качества, 1 ст. л. кокосовой стружки и горсть дробленого фундука или арахиса. Добавьте 2 ч. л. сахара или меда, щепотку соли и ванильного сахара. Залейте 280 мл холодного молока или ряженки, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков какао. Уберите в холодильник на 8–10 часов.

Получается настоящий шоколадный десерт на завтрак, который бодрит и надолго насыщает.

Совет: любите шоколад? Натрите пару кусочков темного шоколада с ночи в кашу.

Рецепт № 4. Творожно-ягодная холодная каша с семенами

Смешайте 150 г мягкого творога или густого греческого йогурта с 4 ст. л. овсяных хлопьев и 2 ст. л. семян чиа. Добавьте 200 мл ряженки или кефира, большую горсть любых ягод и 1 ч. л. меда. Хорошо размешайте, слегка приминая ягоды, чтобы пустил сок. По желанию бросьте горсть изюма или кураги. Закройте и оставьте в холодильнике на ночь.

Эта версия особенно сытная за счет творога — почти как десерт, но при этом полноценный завтрак.

Ленивые холодные каши на ночь — 4 лучших рецепта завтрака для жаркого лета Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: если каша загустела слишком сильно, утром добавьте чуть-чуть холодной ряженки или молока прямо перед едой.

Чем разнообразить кашу, чтобы было вкуснее

Экспериментируйте: добавляйте протеин, разные семена (тыквенные, подсолнечника), специи (кардамон, имбирь) или даже немного кокосового молока. В жару такие завтраки особенно хороши — они освежают, дают энергию и не нагружают организм.

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