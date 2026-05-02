Одна из стран Персидского залива полностью открыла небо для самолетов

ОАЭ полностью открыли воздушное пространство, сообщило агентство WAM. Решение об отмене ограничений, введенных из-за конфликта на Ближнем Востоке, приняли после оценки обстановки и условий безопасности.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates с 1 мая вновь запустила регулярные полеты по маршруту Санкт-Петербург — Дубай. Движение самолетов на данном направлении было приостановлено 28 февраля.

До этого стало известно, что Кувейт открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации впервые за 55 дней. Полеты осуществляются лишь после согласования с управлением гражданской авиации страны, в ином случае рейс не пропустят.

25 апреля снова начал работу международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране. Воздушная гавань уже принимает самолеты из Москвы. Рейсы также выполняются в Стамбул и Маскат. Незадолго до этого Росавиация сняла ранее введенные ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Решение было принято с учетом позиции внешнеполитического ведомства и транспортных властей.