Умерла звезда «Банд Нью-Йорка» и «Мисс Марпл»

Британская актриса Анджела Плезенс умерла на 85-м году жизни

На 85-м году жизни скончалась британская актриса Анджела Плезенс, знакомая зрителям по фильму «Банды Нью-Йорка» и экранизациям произведений Агаты Кристи о мисс Марпл, передаетTMZ со ссылкой на представителей артистки. Они назвали ее уход большой утратой для британского кинематографа.

Анджела родилась 17 сентября 1941 года и была дочерью легендарного актера Дональда Плезенса. Она получила классическое актерское образование в Королевской академии драматического искусства. За свою карьеру, охватившую более пяти десятилетий, она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах.

Ее фильмография включает заметные работы в исторических драмах, в частности в картине Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» 2002 года, где она играла вместе с Леонардо Ди Каприо и Кэмерон Диас. Плезенс также оставила след в популярных телевизионных проектах, включая «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Доктор Кто», «Улицу Коронации» и «Чисто английские убийства». Среди других ее работ — роли в фильмах «Отверженные» и «Странный ребенок». Последним появлением актрисы на экране стала роль в сериале «Счастливая долина» в 2016 году.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни на 75-м году. Артист окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года он был одним из ведущих актеров театра.

