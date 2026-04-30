Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова

Российский публицист и общественный деятель Николай Кротов скоропостижно скончался в возрасте 71 года из-за хронического заболевания сердца, сообщили РИА Новости родственники писателя. Писателю внезапно стало плохо во время поездки в метро.

У него было больное сердце, — сказал собеседник агентства.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти Кротова не удалось. Церемония прощания с автором прошла 30 апреля в больнице на реке Яузе, после чего состоялась процедура кремации. Точное место и дату захоронения праха семья раскроет позднее.

Кротов был признанным экспертом в истории отечественного банковского дела и генеральным директором АНО «Экономическая летопись». За свою карьеру он написал около 100 книг.

