Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова

Писатель Кротов умер в метро из-за хронической болезни сердца

Российский публицист и общественный деятель Николай Кротов скоропостижно скончался в возрасте 71 года из-за хронического заболевания сердца, сообщили РИА Новости родственники писателя. Писателю внезапно стало плохо во время поездки в метро.

У него было больное сердце, — сказал собеседник агентства.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти Кротова не удалось. Церемония прощания с автором прошла 30 апреля в больнице на реке Яузе, после чего состоялась процедура кремации. Точное место и дату захоронения праха семья раскроет позднее.

Кротов был признанным экспертом в истории отечественного банковского дела и генеральным директором АНО «Экономическая летопись». За свою карьеру он написал около 100 книг.

Ранее стало известно о смерти кинооператора Игоря Бека. Он умер в возрасте 82 лет. В союзе кинематографистов России его назвали прекрасным и душевным человеком. С 1977 года его творческая деятельность была связана с «Мосфильмом». В фильмографии Бека — «Дамы приглашают кавалеров», «Не было печали» и многие другие картины.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

