Трамп допустил сокращение военных контингентов США в странах Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает сокращения численности американских военных контингентов, размещенных за рубежом. Он отметил, что это может затронуть не только Германию, но и другие европейские страны.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп допустил возможность пересмотра присутствия войск США в Италии и Испании. По его словам, подобный вариант он считает допустимым на фоне критики в адрес этих стран и текущих политических обстоятельств.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ближайшее время, подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил: Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном.

Кроме того, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru рассказал, что нападки президента США на НАТО — не просто проявление эмоций. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс.