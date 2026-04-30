День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 23:03

Трамп допустил сокращение военных контингентов США в странах Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает сокращения численности американских военных контингентов, размещенных за рубежом. Он отметил, что это может затронуть не только Германию, но и другие европейские страны.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп допустил возможность пересмотра присутствия войск США в Италии и Испании. По его словам, подобный вариант он считает допустимым на фоне критики в адрес этих стран и текущих политических обстоятельств.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ближайшее время, подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил: Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном.

Кроме того, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru рассказал, что нападки президента США на НАТО — не просто проявление эмоций. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс.

Мир
США
Европа
Дональд Трамп
военные
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.