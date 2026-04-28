«Знаю цену тишине»: мать шестерых детей ушла на СВО

Мать шестерых детей из Ивановской области Виктория Горбанева ушла в зону проведения СВО в качестве медика, пишет IvanovoNews. Издание уточнило, что женщина служила полгода, потом вернулась домой.

Россиянка рассказала, что работала на позициях в двух километрах от линии боевого соприкосновения, в ее обязанности входили поиск раненых, оказание первой помощи, а также эвакуация сначала в стабилизационный пункт, а затем — в госпиталь. Ночевать приходилось в подвалах.

Даже под землей слышны звуки — бомбят, летают дроны. Как никто другой я знаю цену тишине, — вспоминает Горбанева.

Женщина отметила, что сама работа была ей привычна. При этом ей порой приходилось сложно психологически, потому что пострадавших надо было поддержать и успокоить, даже если благоприятный исход был под вопросом.

