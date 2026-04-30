Росавиация ограничила работу аэропорта Пашковский в Краснодаре

В аэропорту Пашковский в Краснодаре введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Уточняется, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00. На данный момент неизвестно, когда снимут ограничительные меры.

В ведомстве ранее передали о введении временных ограничений в ночь на 29 апреля в 13 аэропортах страны. Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) регулярно прибегает к таким мерам на фоне массовых атак украинских беспилотников.

До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля уничтожили 186 дронов над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым. Угрозы удалось устранить над акваториями Черного и Азовского морей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о напряженной работе на недопущение атак Вооруженных сил Украины на территорию страны.

Росавиация ограничила работу аэропорта Пашковский в Краснодаре
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

