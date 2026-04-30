В Москве арестовали пятерых фигурантов дела о смертельном пожаре

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре в строящемся доме на севере столицы, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. В результате происшествия погибли восемь человек.

С учетом позиции прокуратуры г. Москвы пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре на севере Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц), — сказано в сообщении.

Пожар произошел в здании, расположенном на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка, вблизи станции МЦД-2 Красный Балтиец. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о пожаре. Ответственным был назначен руководитель ГСУ СК по Москве Дмитрий Беляев.

До этого МЧС Москвы показало кадры пожара на стройке элитного дома в Москве. По информации министерства, произошло возгорание на втором и третьем этажах строящегося здания.