Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии

Путин и Субианто обсудят стратегическое партнерство на встрече в Москве

Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто в ходе завтрашней встречи в Москве рассмотрят перспективы углубления стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. Также лидеры поднимут актуальные международные и региональные темы.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером дал оценку переговорам в Исламабаде, в которых участвовали США. Он также поблагодарил президента России за оказанную гуманитарную помощь и за принципиальную позицию РФ, направленную на мир на Ближнем Востоке.

До этого помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы. По его словам, в связи с этим графиком у Путина на 9 мая уже предусмотрено проведение серии важных международных контактов.