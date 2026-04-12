В Китае нашли систему водоснабжения возрастом 4 тыс. лет

На территории центрального Китая исследователи из Хэнаньского провинциального института культурного наследия раскопали продуманную сеть гидротехнических сооружений, возраст которых оценивается примерно в 4 тыс. лет, сообщает Arkeonews. Как отметило издание, находка свидетельствует о развитом городском планировании в эпоху династии Ся.

Работы велись в районе Ванчэнган, который признан одним из очагов зарождения древнекитайской цивилизации. Специалистам удалось выявить пару крупных рукотворных траншей. Их ширина достигает трех метров, а протяженность превышает 120 метров, направлены они строго с юга на север. Оба объекта впадают в магистральный канал шириной до 10 метров, что создает целостную конструкцию для подачи и слива жидкости.

Помимо основных сооружений, археологи выявили сеть более мелких каналов шириной от 0,3 до одного метра. Предположительно, они были связаны с жилыми зонами и хозяйственными постройками, обеспечивая отвод дождевой и сточной воды.

