Роспатент назвал три лучших изобретения ученых РФ для освоения космоса

Роспатент отобрал три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, первый в списке — программа-симулятор космического мусора, сообщает РИА Новости. В пресс-службе ведомства добавили, что на втором месте — технология, позволяющая добиться увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.

В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере, — указал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.

Инженеры Научно-производственного концерна «БАРЛ» также создали модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли. Она работает сразу в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах.

До этого глава РАН Геннадий Красников рассказал, что к приоритетным направлениям отечественной космической науки относятся поиск внеземных цивилизаций, исследование Солнца, экспедиция на Венеру и лунная программа. По словам академика, в РФ разрабатываются новые обсерватории, которые заменят телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

Кроме того, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что на космодроме Восточный в 2026 году появится третий стартовый комплекс для ракет легкого класса. По словам главы госкорпорации, с него будут запускать конверсионные носители, созданные на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», способные выводить на орбиту высотой до 500 км спутники массой до 500 кг.