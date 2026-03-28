Раскрыто, когда в России появится новый стартовый стол для ракет Баканов: новый стартовый стол для ракет появится на Восточном в 2026 году

Стартовый стол появится на космодроме Восточный в 2026 году, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире Первого канала. Он предназначен для ракет легкого класса и станет третьим по счету.

Космодром развивается. Глобально на ближайший год три стартовых стола. Это «Ангары-А5» тяжелая, «Союз-2» и легкого класса ракета, — сказал Баканов.

Он уточнил, что с нового стартового стола будут запускаться конверсионные ракеты, созданные на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Эти ракеты смогут выводить на орбиту высотой до 500 км спутники массой до 500 кг.

Ранее Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты МКС начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

До этого стало известно, что командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко. Он оказался первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.