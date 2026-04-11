Российские ученые сделали титан в пять раз прочнее

Минобрнауки: ученые научились делать титановые изделия в пять раз прочнее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исследователи Томского научного центра СО РАН разработали новый способ повышения износостойкости титановых изделий, применяемых в медицине и промышленности, сообщает пресс-служба Минобрнауки. Метод позволяет делать поверхность материала в пять раз прочнее за счет синтеза наночастиц непосредственно внутри титановой матрицы.

Суть технологии заключается в нанесении на титан специальных пленок, содержащих бор, с последующей обработкой импульсным электронным пучком. Под его воздействием пленки плавятся, и внутри материала формируются частицы диборида титана размером до 100 нанометров. Цикл нанесения и обработки повторяется несколько раз. При этом упрочняющие частицы не добавляются извне, а синтезируются прямо в структуре металла, что обеспечивает более прочное сцепление компонентов и снижает количество дефектов.

Ранее доцент кафедры анатомии и гистологии человека вуза Геннадий Пьявченко сообщил, что ученые взялись за глубокое изучение белков теплового шока — молекул, которые вырабатываются в ответ на стресс и могут повышать выживаемость нейронов мозга. По его словам, такие исследования могут помочь в разработке подходов к лечению болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

Общество
Минобрнауки
ученые
способы
